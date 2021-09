Shopping Popular completa um ano em funcionamento

Há exatamente um ano foi aberto para funcionamento o Shopping Popular, um empreendimento tipo PPP(Parceria Público Privada) construído em área do antigo Centro de Abastecimento. Abriu as portas com os boxes quase todos vazios.

Naquele mesmo dia o empresário Elias Tergilene falou nos principais programas de rádio da cidade, em visível estado de nervosismo, apontando “a política brasileira” como culpada, falando em “gente maldosa”, sem citar nomes e afirmando que ambulantes dizem que não podem pagar o shopping mas ostentam riqueza no Instagram.

O empresário prometeu também fazer uma grande campanha publicitária para dizer ao Brasil que está em Feira o shopping popular.

O Shopping continua se debatendo com dificuldades. Grande parte dele está com boxes fechados e, ao contrário do que se previa,os consumidores ainda são poucos para o tamanho do empreendimento.