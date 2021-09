Mensagem falsa afirma que governo estaria ‘roubando crianças de suas famílias’

O governador da Bahia, Rui Costa, não está resgatando ou retirando à força crianças do convívio familiar para “jogar numa casa de acolhimento” e criar “campos de concentração para lavagem cerebral total”. Um texto apócrifo, com essas e outras mentiras, está sendo disseminado nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens com o objetivo de confundir as pessoas, criar uma rede de medo e ódio na internet e atacar politicamente o chefe do Poder Executivo baiano.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) já está investigando a origem e a autoria da mensagem, que também diz que há “plano diabólico” com o objetivo de “recolher crianças e adolescentes sem nenhum processo legal” com o apoio do Conselho Tutelar.

A história inventada pelos criminosos responsáveis pela fake news é completamente absurda. Não há qualquer projeto, programa ou ação do Estado da Bahia com esta finalidade.

O Governo do Estado da Bahia repudia veementemente as mentiras disseminadas e afirma que valoriza a família e reconhece a importância do ambiente familiar para a formação das crianças e adolescentes baianos. Não compartilhe mentiras. Disseminar fake news é crime.