Restrições para eventos prorrogadas: máximo de mil pessoas vacinadas

A permissão para realização de eventos, limitado a mil pessoas, é prorrogada em Feira de Santana. A medida é válida também para cerimônias de casamento, solenidades de formatura, museus, teatro, parques de diversão e entre outros. A determinação consta em edição do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira, 24.

Ainda de acordo com a publicação, museus, parques de exposições e espaços similares poderão funcionar desde que seja garantido o distanciamento mínimo de dois metros, sendo vedada a permissão de excursões.

Realização de eventos com venda de ingressos, também limitado a mil pessoas, apenas poderão ocorrer desde que seja comprovado a primeira dose e/ou segunda dose da vacina ou dose única [são aceitos como comprovante o cartão de vacinação ou certificado obtido através do aplicativo “CONECT SUS”]. Também devem ser respeitados os protocolos sanitários contra a Covid-19. Exigências são válidas para artistas, público, equipe técnica e colaboradores. As medidas seguem em vigor até o próximo dia 4.

Confira na íntegra as disposições do decreto clicando aqui.