Contrariando promessa nas eleições, Colbert desativa Hospital de Campanha

Contrariando promessas de transformar o equipamento em um novo Hospital Municipal após o fim da pandemia, a Prefeitura de Feira de Santana fechou nesta quinta (30) o Hospital de Campanha que operava na antiga maternidade Mater Dei e foi inaugurado em junho de 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19.

Segundo a Secretaria de Saúde, o fechamento da unidade ocorre por causa da grande redução de internamentos por Covid-19 devido ao avanço da vacinação. A pasta ainda destaca que a unidade poderá ser reativada caso haja aumento no número de internados pela doença.

“É um processo normal, em razão da vacinação e o declínio da pandemia. Em Salvador, o Hospital de Campanha da Fonte Nova já foi desativado. É claro que pacientes que ainda tenham necessidade de internamento não ficarão desassistidos. Vamos torcer para que não ocorra, mas se houver necessidade de retornar o atendimento mais numeroso, podem ter certeza que estaremos prontos para isso”, tranquiliza o prefeito Colbert Martins.

“É um hospital muito caro para a Secretaria”, justificou o secretário de saúde, Marcelo Britto, destacando que o contrato do Hospital custa quase 4 milhões por mês para o município. A Prefeitura, no entanto, não informou o que pretende fazer futuramente com o espaço.