Vacinação contra Covid continua nesta quarta (13)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma nesta quarta-feira, 13, a aplicação da primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19.

A primeira dose da vacina para maiores de 18 anos (nascidos até 13 de outubro de 2003); gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto), maiores de 18 anos será aplicada em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), das 8h às 16h.

É obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai, mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação. É exigido para as puérperas e gestantes uma prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefícios.

SEGUNDA DOSE PFIZER

A segunda dose da vacina Pfizer, para pessoas com aprazamento até o dia 30 de outubro, será aplicada nas Unidades Básicas de Saúde Irmã Dulce, Cassa, Jardim Cruzeiro, Centro Social Urbano (CSU), Mangabeira, Caseb I, Caseb II, Baraúnas, Serraria Brasil, Dispensário Santana e Subaé, das 8h às 16h.

Também haverá vacinação para esse grupo nas Unidades de Saúde da Família vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h – confira a relação no final da matéria; e nas Unidades de Saúde da Família: Campo Limpo II, George Américo III e IV, Fraternidade I e II, Corredor dos Araçás, Rua Nova II, III e IV, Homero Figueiredo, Asa Branca II, Expansão I, Feira X – V, Conceição II, Sítio Novo, Pedra do Descanso, Tomba II, Panorama III, Queimadinha IV e V, Tanque da Nação, Aviário I e II, das 8h às 16h.

Vale salientar que não será possível antecipar a vacinação para além desta data. Somente aqueles que estão no período recomendado, de acordo com a caderneta de vacinação, poderão receber a segunda dose. É obrigatório levar o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

SEGUNDA DOSE CORONAVAC E ASTRAZENECA/OXFORD

A vacinação das pessoas que estão no período recomendado para aplicação na segunda dose das vacinas Coronavac e para aquelas que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca/Oxford até o dia 22 de outubro, será nas Unidades de Saúde da Família, nas Unidades Básicas de Saúde Irmã Dulce, Cassa, Jardim Cruzeiro, Centro Social Urbano (CSU), Mangabeira, Caseb I, Caseb II, Baraúnas, Serraria Brasil, Dispensário Santana e Subaé, das 8h às 16h.

Também haverá vacinação para esse grupo nas Unidades de Saúde da Família vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h e nas Unidades de Saúde da Família: Campo Limpo II, George Américo III e IV, Fraternidade I e II, Corredor dos Araçás, Rua Nova II, III e IV, Homero Figueiredo, Asa Branca II, Expansão I, Feira X – V, Conceição II, Sítio Novo, Pedra do Descanso, Tomba II, Panorama III, Queimadinha IV e V, Tanque da Nação, Aviário I e II. Nesses locais, a imunização acontece das 8h às 16h.

É obrigatório apresentar o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Confira o endereço das Unidades de Saúde da Família Saúde na Hora

USF Campo Limpo I, V e VI: Rua Hosita Serafim, S/N, bairro Campo Limpo.

USF Liberdade I, II e III: Rua El Salvador, S/N, bairro Feira VII.

USF Queimadinha I, II e III: Rua Pernambuco, S/N, bairro Queimadinha.

USF Parque Ipê I, II e III: Rua Ilha do Retiro, S/N, bairro Parque Ipê.

USF Videiras I, II e III: Rua Iguatemi, S/N, bairro Mangabeira.

Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde (UBSs):

UBS Cassa / Endereço: rua Frei Aureliano Grotamares, S/N, Capuchinhos.

UBS Subaé / Endereço: rua 2ª Travessa Politeama, S/N, Subaé.

UBS Caseb 1 / Endereço: rua Japão, S/N, Caseb.

UBS Caseb 2 / Endereço: rua São Valentin, S/N, Caseb.

UBS Baraúnas / Endereço: rua Petronílio Pinto, 186, Baraúnas.

UBS Irmã Dulce / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 1.759, Brasília.

UBS Mangabeira / Endereço: avenida Tupinambá, S/N, Mangabeira.

UBS Serraria Brasil / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 297, Brasília.

UBS Jardim Cruzeiro / Endereço: rua Miguel Calmon, S/N, Jardim Cruzeiro.

UBS Dispensário Santana / Endereço: rua Mercúrio, 320, Jardim Acácia.

UBS Centro Social Urbano (CSU) / Endereço: rua Tostão, S/N, Cidade Nova.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma nesta quarta-feira, 13, a aplicação da primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19.

A primeira dose da vacina para maiores de 18 anos (nascidos até 13 de outubro de 2003); gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto), maiores de 18 anos será aplicada em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), das 8h às 16h.

É obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai, mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação. É exigido para as puérperas e gestantes uma prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefícios.

SEGUNDA DOSE PFIZER

A segunda dose da vacina Pfizer, para pessoas com aprazamento até o dia 30 de outubro, será aplicada nas Unidades Básicas de Saúde Irmã Dulce, Cassa, Jardim Cruzeiro, Centro Social Urbano (CSU), Mangabeira, Caseb I, Caseb II, Baraúnas, Serraria Brasil, Dispensário Santana e Subaé, das 8h às 16h.

Também haverá vacinação para esse grupo nas Unidades de Saúde da Família vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h – confira a relação no final da matéria; e nas Unidades de Saúde da Família: Campo Limpo II, George Américo III e IV, Fraternidade I e II, Corredor dos Araçás, Rua Nova II, III e IV, Homero Figueiredo, Asa Branca II, Expansão I, Feira X – V, Conceição II, Sítio Novo, Pedra do Descanso, Tomba II, Panorama III, Queimadinha IV e V, Tanque da Nação, Aviário I e II, das 8h às 16h.

Vale salientar que não será possível antecipar a vacinação para além desta data. Somente aqueles que estão no período recomendado, de acordo com a caderneta de vacinação, poderão receber a segunda dose. É obrigatório levar o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

SEGUNDA DOSE CORONAVAC E ASTRAZENECA/OXFORD

A vacinação das pessoas que estão no período recomendado para aplicação na segunda dose das vacinas Coronavac e para aquelas que precisam tomar a segunda dose da Astrazeneca/Oxford até o dia 22 de outubro, será nas Unidades de Saúde da Família, nas Unidades Básicas de Saúde Irmã Dulce, Cassa, Jardim Cruzeiro, Centro Social Urbano (CSU), Mangabeira, Caseb I, Caseb II, Baraúnas, Serraria Brasil, Dispensário Santana e Subaé, das 8h às 16h.

Também haverá vacinação para esse grupo nas Unidades de Saúde da Família vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h e nas Unidades de Saúde da Família: Campo Limpo II, George Américo III e IV, Fraternidade I e II, Corredor dos Araçás, Rua Nova II, III e IV, Homero Figueiredo, Asa Branca II, Expansão I, Feira X – V, Conceição II, Sítio Novo, Pedra do Descanso, Tomba II, Panorama III, Queimadinha IV e V, Tanque da Nação, Aviário I e II. Nesses locais, a imunização acontece das 8h às 16h.

É obrigatório apresentar o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Confira o endereço das Unidades de Saúde da Família Saúde na Hora:

USF Campo Limpo I, V e VI: Rua Hosita Serafim, S/N, bairro Campo Limpo.

USF Liberdade I, II e III: Rua El Salvador, S/N, bairro Feira VII.

USF Queimadinha I, II e III: Rua Pernambuco, S/N, bairro Queimadinha.

USF Parque Ipê I, II e III: Rua Ilha do Retiro, S/N, bairro Parque Ipê.

USF Videiras I, II e III: Rua Iguatemi, S/N, bairro Mangabeira.

Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde (UBSs):

UBS Cassa / Endereço: rua Frei Aureliano Grotamares, S/N, Capuchinhos.

UBS Subaé / Endereço: rua 2ª Travessa Politeama, S/N, Subaé.

UBS Caseb 1 / Endereço: rua Japão, S/N, Caseb.

UBS Caseb 2 / Endereço: rua São Valentin, S/N, Caseb.

UBS Baraúnas / Endereço: rua Petronílio Pinto, 186, Baraúnas.

UBS Irmã Dulce / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 1.759, Brasília.

UBS Mangabeira / Endereço: avenida Tupinambá, S/N, Mangabeira.

UBS Serraria Brasil / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 297, Brasília.

UBS Jardim Cruzeiro / Endereço: rua Miguel Calmon, S/N, Jardim Cruzeiro.

UBS Dispensário Santana / Endereço: rua Mercúrio, 320, Jardim Acácia.

UBS Centro Social Urbano (CSU) / Endereço: rua Tostão, S/N, Cidade Nova.