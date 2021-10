TVE Bahia e Fiocruz firmam parceria para divulgação científica

A televisão pública da Bahia e a mais importante instituição de saúde pública do Brasil firmaram parceria para ampliar a divulgação de conteúdos relevantes para a sociedade. A parceria inclui a veiculação pela TVE Bahia de conteúdos da VideoSaúde (Distribuidora da Fiocruz) e a exibição no Canal Saúde do programa Univerciência.

A parceria entre a TVE Bahia e a Fiocruz é uma estratégia para permitir que a população tenha acesso à informação qualificada através da TV contribuindo para a garantia do direito à saúde e o bem estar coletivo.

Primeiro programa brasileiro de TV e Internet, fruto de uma parceria que envolve 40 instituições públicas de ensino superior do Nordeste, incluindo universidades e institutos, o Univerciência conta agora com a participação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que passa a integrar a iniciativa, colaborando com a produção audiovisual a partir de suas unidades no Nordeste, e com a exibição do programa no Canal Saúde, em TV aberta em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e por parabólica para todo o Brasil, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 18h.

Criado em 2020 pela TV UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), o Univerciência transformou-se a partir da parceria entre a TVE Bahia e universidades públicas espalhadas pelo Nordeste, em um conteúdo colaborativo com alcance e repercussão nacional, através da veiculação em TVs públicas, educativas, culturais e universitárias, e nos canais das emissoras e das universidades na Internet.

A articulação, a exibição e a distribuição do programa é feita pela TVE Bahia e os conteúdos produzidos pelas instituições participantes são empacotados com apresentação, produção e edição final da TV UESB. O programa pode ser assistido em mais de 15 emissoras, de todas as regiões do país, que juntas alcançam cerca de 80 milhões de pessoas, sendo disponibilizado semanalmente nos canais de cada instituição participante na Internet.