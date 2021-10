Arte do grafiteiro Kbça está em exposição no Paço Municipal

O painel artístico “Feira de Cores, Formas e Jeitos”, do grafiteiro Kbça, está exposto no Paço Municipal Maria Quitéria até a véspera do Natal.

A obra foi doada pelo Boulevard Shopping em homenagem ao aniversário de 188 anos de Feira de Santana.

A arte foi recebida pelo vice-prefeito Fernando de Fabinho. “É um momento importante para a divulgação e valorização da cultura e artistas de Feira de Santana, fazendo com que o cidadão tenha fácil acesso à obra de Kbça, um líder que representa muito bem o município”, destaca.

A iniciativa dá início ao projeto de exposições itinerante, que será articulado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A obra será levada ao público, a partir do próximo ano, a outros locais como o Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo, Casarão dos Olhos D’água, escolas municipais.

“Desta forma, possibilita que o feirense tenha acesso aos nossos valores culturais e a história. É importante fomentar essas ações, sobretudo em parceria com a iniciativa privada”, pontua Jairo Carneiro Filho, secretário da pasta.

Ouça aqui o podcast.

Assista aqui ao vídeo.