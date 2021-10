Vereador pede mais atenção da Prefeitura para os parques e jardins da Feira

Os parques de jardins de Feira de Santana necessitam de maior atenção da Prefeitura. A afirmativa é do vereador Pastor Valdemir (PV), que em sessão da Câmara Municipal de Feira de Santana, avaliou positivamente o desempenho do superintendente de Operações e Manutenção (SOMA), João Vianey, por realizar obras dentro do curto orçamento.

A revitalização do Parque Radialista Erivaldo Cerqueira, popularmente conhecido como Parque da Lagoa do Geladinho, é um exemplo citado pelo vereador. “Olhar para o parque com o que João Vianey tem na mão hoje, é algo extraordinário”.

De acordo com o vereador “ele também precisa de um pouco mais de atenção da Prefeitura para que tenha melhores condições para trabalhar nos parques e jardins”.