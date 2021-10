Maryzelia apresenta o show Dona da Casa nesta sexta, 29

A sambista Maryzelia retorna aos palcos nesta sexta-feira (29), às 20h, para a segunda edição do projeto Dona da Casa.

O evento, que acontece no bar Toma, conta com a presença limitada do público para atender aos protocolos sanitários em vigor na cidade de Feira de Santana.

Na ocasião, é obrigatório apresentar o cartão de vacinação para acessar o espaço.

Dona da Casa faz alusão às mulheres negras baianas que migraram para o Rio de Janeiro e se tornaram grandes lideranças da segunda metade do século XIX ao início do século XX. As tias Ciata, Bebiana, Carmen, Perciliana, Amélia e outras, além de líderes religiosas, eram quituteiras, musicistas e algumas delas compositoras. Todas tiveram participação significativa na consolidação do samba como espinha dorsal da música popular brasileira.

Tia Ciata, um dos nomes mais proeminentes, abria o quintal da casa para a realização de cerimônias religiosas e dos tradicionais sambas. O espaço é reconhecido como o local onde ocorreu a composição de “Pelo Telefone”, o primeiro samba gravado no Brasil.

Para Maryzelia, resgatar o legado dessas mulheres é tarefa fundamental nos dias de hoje.

“As tias baianas abriram caminhos para que eu pudesse ecoar meu canto e defender a bandeira do samba. Mais do que uma homenagem, o Dona da Casa é um projeto para manter viva a memória dessas senhoras”, disse a sambista.

Ainda de acordo com Maryzelia, depois de uma longa pausa por conta da pandemia de covid-19, a volta aos palcos precisava ser de modo especial. “Nós estamos pensando em cada detalhe para que essa ideia do quintal, do samba feito para as pessoas mais próximas seja preservada. É um jeito cuidadoso da gente levar e também receber a alegria do público”.

O evento

A segunda edição do projeto Dona da Casa acontece na sexta-feira (29), às 20h, no bar Toma, localizado na rua Boa Vista de Goiás, 44, bairro Lagoa Salgada, em Feira de Santana. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no link disponível na bio do Instagram de Maryzelia (@maryzeliaoficial) e do bar Toma (@tomafsa).