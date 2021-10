O artista plástico Juraci Dórea está na 35• Bienal de São Paulo em duas exposições. Uma no Pavilhão da Bienal, onde ele tem uma sala, e outra no Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, o MuBe, a partir deste sábado (30/10) até o dia 16 de janeiro de 2022.

A exposição “Debaixo do barro do chão” tem curadoria de Galciani Neves. A visitação é sob agendamento que pode ser feito no site do Museu (clique)

Juraci mora em Feira de Santana.