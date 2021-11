Vem aí um “novo” Beco da Energia

Tia Cláudia, Vivaldo Lima, Ana Carolina e Chacal estiveram, semana passada, com dois secretários municipais fundamentais para a consecução de um novo projeto visual e artístico para o Beco da Energia.

Esse grupo esteve com o secretário Carlos Brito, do Planejamento e responsável direto pela execução dos serviços do Projeto Centro da Prefeitura de Feira, e com o secretario de Cultura, Jairo Carneiro Filho.(foto)

A ideia do “novo” Beco da Energia tem o traçado visual do artista plástico Vivaldo Lima.Chacal também é artista integrado ao movimento #obecocontinuanosso que tem Tia Claudia e Ana Carolina como coordenadoras e responsáveis.

Vem por aí um “novo” Beco da Energia.Vamos torcer que chegue em breve.