Comércio de Salvador dá desconto a quem estiver vacinado contra Covid-19

O CDL Salvador, FCDL Bahia, Fecomércio Bahia, Abrasel e Abrasce , em parceria com a Prefeitura de Salvador, lançam a campanha “Vacina no braço, desconto na compra”.

A iniciativa tem o objetivo de incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 e acelerar a retomada completa das atividades da cidade. Participam da ação lojas de rua, shoppings, bares e restaurantes com descontos em produtos e serviços para consumidores que apresentem comprovação de terem completado o ciclo vacinal.

Para obter o desconto, é preciso se dirigir aos estabelecimentos identificados com o selo da campanha, apresentar o cartão de vacinação comprovando pelo menos duas doses da vacina e um documento de identificação com foto. As lojas têm liberdade para definir o percentual de desconto que irão conceder, sendo o desconto mínimo de 5%.

As instituições do comércio defendem que toda iniciativa para ampliar a vacinação na cidade é bem-vinda, e contribui para diminuir o índice de contágio da covid-19. Assim, espera-se reduzir sensivelmente o risco de novas medidas restritivas, viabilizando a realização de grandes eventos, e o pleno funcionamento da cidade.