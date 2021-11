Calçadas no centro da Feira recebem proteção contra carros

O Calçadão da Sales Barbosa e a Rua Recife (ladeira para o Centro de Abastecimento/Shooping Popular) são os locais do centro da cidade onde a Prefeitura já colocou “protetores de pedestres” que impedem o estacionamento e a invasão de veículos nas calçadas.

Principalmente na Rua Recife, os motoristas estavam estacionando os veículos nas calçadas alargadas com as obras do Projeto Centro da Prefeitura de Feira de Santana.

Ao retirar o mercado informal, com a ajuda do Ministério Público Estadual, a Prefeitura comprometeu-se em privilegiar os pedestres/consumidores do centro comercial mais tradicional cidade. Alargou calçadas, estreitou ruas para veículos, fechou acesso a carros em gargalos como o da praça Bernardino Bahia, Igreja dos Remédios e tenta chegar a um consenso na Marechal.