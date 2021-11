Embasa oferece condições para quitação de contas atrasadas

Com o reaquecimento das atividades econômicas após a flexibilização gradativa do isolamento social, o final de ano se aproxima e com ele chega um alívio financeiro para muitos brasileiros e baianos: o 13º salário. O pagamento do benefício é o momento em que muitas pessoas esperam pagar seus débitos e o comércio consegue vender mais e incrementar seus ganhos.

Por isso, a Embasa está oferecendo, até o dia 22 de dezembro, condições especiais de pagamen to de contas atrasadas para os usuários de seus serviços, a exemplo de facilidades para valor e prazo para pagamento da entrada, anistia de multa e juros de mora, entre outras vantagens.

Para negociar a dívida, basta o responsável pela matrícula ent rar em contato com a Embasa e ter em mãos seu RG e CPF. Caso seja preciso realizar atualização ou alteração da titularidade, é necessário apresentar também um comprovante de vínculo com o imóvel (escritura, compra e venda, contrato de aluguel, carnê do IPTU, conta da Coelba, etc).

As condições especiais de pagamen to podem ser simuladas na Agência Virtual Embasa com acesso via web ou por aplicativo ou pelo teleatendimento (0800 0555 195).

Para quem preferir atendimento presencial, os postos da Embasa na rede SAC estão funcionando em todo o estado através de agendamento.

A simulação do pagamento da dívida na Agência Virtual Embasa, acessível nos canais de atendimento, permite que cada usuário com débito conheça as facilidades oferecidas e or ganize, de acordo com sua conveniência e capacidade de p agamento, a melhor forma de quitar suas contas atrasadas.