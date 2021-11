Governo de Feira pensa em transferir Campo do Gado para o Parque de Exposição

Em reportagem produzida pela Secretaria Municipal de Comunicação/Tv Feira sobre os 35 anos do Campo do Gado ( o terceiro dos ‘campos do gado’ que funcionaram em diferentes locais da geografia urbano-rural de Feira de Santana) o secretário de Agricultura, vereador licenciado Pablo Roberto, fecha o vídeo admitindo a possiblidade de, ou potencializar a vocação do próprio Campo do Gado ou transferir “os serviços” do Campo do Gado para um “novo” Parque de Exposição já anunciado também pelo Governo em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura.

ASSISTA agora a reportagem-documentário sobre o Campo do Gado: