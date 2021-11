APLB diz que Anaci leva hoje a Colbert lista com salários atrasados

A diretoria da APLB Feira disse após reunião com a secretária de Educação do Município, Anaci Paim (foto), que a secretária informou que hoje, sexta-feira, 12, “ela vai se reunir com o Prefeito Colbert Martins e levará a relação dos professores que não receberam o salário integral para que ele aprove o pagamento do restante do salário e encaminhe à Secretaria de Administração.

O órgão representativo dos professores afirma, sem fornecer números, que “vários professores, diretores e vices estão sem receber o restante do seu salários. Os professores da Rede Municipal estão desde abril recebendo salário parcelado e até hoje, dia 11 de novembro, não receberam a metade do salário do mês de outubro.”

INCANSÁVEL – Em nota distribuída com a imprensa após a reunião na Secretaria, a diretoria da APLB afirma que “vem incansavelmente denunciando o descaso e o assédio moral que os trabalhadores em educação da Rede Municipal estão sofrendo pelo Governo Municipal de Feira de Santana, que insiste em perseguir a categoria parcelando seus salários e pagando fora da data prevista sem dar nenhuma explicação aos trabalhadores em educação.