Forró do sanfoneiro Júlio César com Márcia Porto é aguardado em Feira

Lançando em breve um trabalho com as músicas gravadas na turnê de São João de 2019 na Bahia – Identidade Nordestina – o sanfoneiro Julio Cesar (@juliocesareasanfona) foi entrevistado por Márcia Porto (@marciaportooficial) no programa Viva Voz na Povo FM 103’7. em Feira de Santana.

O músico disse que tem se dedicado “ao processo de composição” e que depois de Identidade Nordestina vai lançar as músicas inéditas que compôs.

“Temos uma obra muito vasta no forró, mas é o momento dos artistas novos lançarem novas musicas. O forró precisa de musicas novas no mercado para despertar o interesse das pessoas “, comentou.

Ao final, depois de uma troca de amabilidades entre os dois, entrou na conversa a possibilidade de um trabalho conjunto:

“Espero que eu consiga fazer uma parceria e cantar junto, trazer um forrozinho pra cidade com você, você é uma cantora maravilhosa, de muito bom gosto….”