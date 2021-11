Projeto da ponte Salvador-Itaparica apresentado oficialmente ao CREA da Bahia

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) recebeu ontem, quinta-feira (11), a equipe do secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcos Cavalcanti. Na ocasião, foram apresentados detalhes do projeto da Ponte Salvador-Itaparica, como estrutura, iluminação e mapa geral da situação do projeto.

Na oportunidade foram detalhadas as características da Parceria Público Privada,cujo contrato foi assinado em novembro de 2020. A concessão são de 35 anos, sendo um ano de licenciamento, estudos e projetos, quatro anos de construção e mais 30 de operação.

A ponte Salvador-Itaparica será a maior sobre águas marítimas das américas, com 12.427 metros de extensão. Terá 400 metros de largura por 85 metros de altura. O projeto on shore está dividido em Sistema Viário de Salvador, com 4,37 km e será formado por um conjunto de seis eixos, viadutos, dois túneis com extensões de 225 e 220 metros, e Sistema Viário de Itaparica, com 30 km – chegada da Ponte Salvador-Itaparica até a Ponte do Funil.

A coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-BA, Rute Carvalhal, explicou que a reunião alinhou alguns pontos que serão tratados em webinar promovido pelo colegiado sobre a construção da ponte Salvador X Itaparica. “No encontro ficou pactuado que quando os critérios limitantes forem superados e o processo tiver mais avançado, realizaremos o webinar e futuramente realizaremos visita técnica na obra, contando com o apoio do Crea, seus representantes e os conselheiros”, enfatiza.

O encontro foi viabilizado pela articulação do conselheiro da Câmara de Civil, João Coelho e membro da comissão organizadora do webinar.