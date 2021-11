CPI para saber “a verdade sobre o negócio entre a Prefeitura e o Shopping”

A PPP (Parceria Público Privada) entre a Prefeitura de Feira de Santana e o consórcio de empresas que administra o Shopping Popular é mais uma vez colocado sob suspeita na Câmara de Vereadores. Dessa vez, passado um ano da abertura do equipamento, o vereador Luiz da Feira está pedindo à Mesa da Câmara a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar Especial) para “investigar a verdade do negócio entre a Prefeitura e o Shopping Popular”.

Construído em área que a Prefeitura cedeu no Centro de Abastecimento com mais um aporte financeiro de 13 milhões, o Shopping Popular foi um dos maiores negócios públicos já realizados na história de Feira de Santana envolvendo patrimônio imóvel e recursos financeiros do Município.

Concebido sob o argumento de retirar o mercado informal principalmente do Calçadão da Sales Barbosa no centro da Cidade, e aberto há quase um ano, ex-camelôs que assumiram os boxes estão insatisfeitos com os negócios e não podem pagar alugueis e taxas decorrentes da utilização.

na foto: o empresário Elias Tergilene e o secretário Antônio Carlos Borges Junior.