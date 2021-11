Unicred do Nordeste firma convênio com a Central Nacional Unimed

Um convênio de intercooperacão acaba de ser firmado pela Unicred do Nordeste, uma das principais cooperativas de crédito da Região, com a Central Nacional Unimed (CNU), a maior cooperativa de saúde do Brasil.

Com sede em Feira de Santana, várias unidades espalhadas pela Bahia e presente em cinco estados, a instituição financeira Unicred, através desta parceria, passará a oferecer aos seus associados a opção do plano de saúde da CNU, ao qual serão agregadas garantias e condições vantajosas.

Na primeira etapa, a aliança vai proporcionar que os associados da Unicred do Nordeste possam se beneficiar da assistência junto a rede da Central Nacional Unimed, que também oferecerá ao seu segurado a oportunidade de que se torne também associado da cooperativa de crédito. Portanto, a iniciativa fortalece a intercooperacão, “um dos primados doutrinários do cooperativismo”, como conceitua o presidente do Conselho Deliberativo da instituição feirense, o médico e professor João Batista de Cerqueira.

O documento foi assinado por ele e pelo presidente da Central Nacional Unimed, Luiz Paulo Tostes Coimbra, que esteve nesta cidade, recentemente, para vários compromissos. Ambos participaram do evento de apresentação do projeto de ampliação da Unimed Baía de Todos os Santos (nova denominação da Unimed Feira de Santana, após esta cooperativa médica haver assumido a área de ação de Salvador).

Luiz Paulo Tostes acredita que o convênio será “via de mão dupla” para as duas corporações. “ Estamos diante de uma grande oportunidade. Rede Unimed e Unicred do Nordeste podem interagir de forma a não apenas buscar avanço quantitativo nos negócios, mas também, e principalmente, oferecer mais qualidade nos serviços e possibilidades ao público de cada uma”.

Para o presidente do Conselho de Administração da Unicred do Nordeste, o convênio de colaboração entre as cooperativas de crédito e de assistência à saúde abre novas perspectivas para empresas e pessoas físicas que se encontram em seu redor. “Intercooperação transforma o mundo. O bom cooperativismo tem dado resultados e, no caso da Unicred, a força da cooperação faz com que nossas taxas sejam muito mais justas que as do mercado tradicional”, diz João Batista de Cerqueira.

Ele observa que o Sistema Unicred não representa empresas financeiras de fomento: “As cooperativas de crédito administram recurso dos cooperados, que acreditam na cooperação e mutualismo”. O médico vê, no convênio com a CNU, o renascimento do almejado Complexo Cooperativo Unimed, idealizado pelos pioneiros do cooperativismo médico e formado pelos Sistema Unimed e Unicred.