Samba de Maryzelia celebra a Consciência Negra nesta sexta-feira no Toma

A sambista Maryzelia realiza nesta sexta-feira, 19, a quarta edição do projeto Dona da Casa com produção especial para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em todo território nacional no dia 20.

O show Dona da Casa acontece a partir das 21h, no Bar Toma, localizado na rua Boa Vista de Goiás, nº 44, bairro Lagoa Salgada .

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos através do link disponível no Instagram da sambista (@maryzeliaoficial) e do bar Toma (@tomafsa). Para acessar o espaço é obrigatório apresentar cartão vacinação contra a covid-19.

Da organização do espaço ao repertório pensado especificamente para a próxima edição, Maryzelia promete festejar a força e o potencial criativo do povo negro brasileiro.

“O show Dona da Casa exalta a negritude desde quando decidimos homenagear as tias baianas, mulheres pretas que tiveram contribuição ímpar na consolidação do samba no Rio de Janeiro. Nosso reconhecimento também se estende às mestras do samba de roda baiano, responsáveis por manter as nossas histórias e tradições”, disse a sambista.

No repertório da artista estão presentes músicas de cantores e compositores como Batatinha, Candeia, Dona Ivone de Lara, Jorge Aragão, Leci Brandão, Margareth Menezes e Riachão. Além destes, Maryzelia também interpreta canções dos grupos Quixabeira da Matinha, Ilê Aiyê, Olodum e Muzenza.

Convidados – Para a edição da próxima sexta-feira, 19, o show Dona da Casa abre espaço para outras expressões artísticas de Feira de Santana. Maryzelia recebe como convidados o Grupo de Capoeira Raízes, comandado pelo mestre Nino, e a ativista cultural, professora e coreógrafa, Carmen Silva. “Esse é o fortalecimento que eu acredito. Estamos partilhando com todos o que há de melhor na cultura negra da nossa cidade”, destacou Maryzelia.