Começa a Mostra Cultural da Belgo Bekaert em Feira: toda através do Youtube

A Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Popular em Feira de Santana foi pioneira em adaptar o edital para uma versão que respeitasse o momento pandêmico. Neste ano, mesmo com o início da abertura para eventos presenciais, os organizadores mantiveram o formato, com poucas ações presenciais e com a Mostra das produções totalmente online. O evento será entre os dias 24 e 30 de novembro, através do Youtube

da Ong Favela É Isso Aí.

Veja programação completa clicando aqui

A Mostra contemplou 20 projetos culturais do município, sendo sete projetos da Categoria I – projetos experientes e 13 na Categoria II – projetos iniciantes. A Mostra é parte do Programa Belgo Bekaert Forma e Transforma,

da Fundação ArcelorMittal, em parceria com a ONG Favela é Isso Aí.

A Mostra final, segunda etapa do projeto, ocorrerá no mês de dezembro, com apresentações artísticas gravadas e transmitidas em formato de lives, além de feiras presenciais.

Sobre a Belgo Bekaert Arames ~- A Belgo Bekaert é líder brasileira na transformação de arames de aço desde

sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera.

Atualmente a empresa possui 9 unidades: 5 em Minas Gerais, sendo duas na cidade de Contagem, e fábricas únicas em Vespasiano, Sabará e Itaúna; duas na Bahia, na cidade de Feira de Santana; e duas em São Paulo, nas cidades

de Osasco e Sumaré.

Sobre a Fundação ArcelorMittal – Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal busca transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão, formação de cidadã e para um mundo melhor. Os investimentos são feitos por meio de recursos da ArcelorMittal ou incentivo fiscal.