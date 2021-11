Mulheres na presidência da OAB da Bahia; subseção de Feira houve reeleição

A advogada Daniela Borges, da chapa “União pela Advocacia”, foi eleita a primeira presidente mulher da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA). A eleição aconteceu ontem, quarta-feira (24), no Centro de Convenções, em Salvador, e em 42 endereços distribuídos nas 36 Subseções do interior do estado.

Na subseção de Feira de Santana, o advogado Raphael Pitombo foi reeleito, venceu as eleições para presidência com 551 votos. Em 2º lugar ficou a chapa “Advocacia em Ordem”, com 423 votos.

Advogada tributarista há mais de 20 anos, Daniela é professora titular da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito. Criada na cidade de Itapetinga, no interior baiano, fez faculdade na UFMG, onde também cursou Mestrado na área Tributária. Na OAB da Bahia desde 2013, durante a primeira gestão de Luiz Viana, foi conselheira seccional e diretora tesoureira. Atualmente, preside a Comissão Nacional da Mulher advogada e é conselheira federal.

A nova Diretoria tomará posse em janeiro de 2022 para liderar a OAB-BA pelos próximos três anos. Ao lado de Daniela, outra mulher assumirá a vice-presidência da Seccional, a advogada Christianne Gurgel. Também compõem a Diretoria Esmeralda Oliveira, secretária-geral, Ubirajara Ávila, secretário-geral adjunto, e Hermes Hilarião, tesoureiro. Foto: Angelino de Jesus (OAB-BA)