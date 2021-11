Governo do Estado vai construir estádio de futebol em Andorinha

O município de Andorinha, centro-norte do estado, a 300km de Feira de Santana, receberá um estádio de futebol novo, equipamento até então inédito no município. O anúncio da obra foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (26), com investimento do Governo da Bahia de quase R$ 2,5 milhões, por meio da Superintendência dos Desportos (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

O equipamento terá gramado, arquibancada, iluminação, vestiário, banco de reservas, lanchonete, muro, sanitários e alambrado. O ato de assinatura do convênio contou com a presença do diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, do chefe de Gabinete da Sudesb, Diogo Rios, do prefeito de Andorinha, Renato Brandão, e também dos deputados Daniel Almeida (federal) e Raimundo Nonato (Bobô) (estadual), responsáveis pela emenda parlamentar que viabilizou orçamento para a obra, além de outras lideranças do município.

“Esta obra representa muito para os moradores de Andorinha, que irão receber um estádio tamanho G, moderno e de excelente qualidade. Estou duplamente contente pela construção de mais uma obra desta qualidade, desta vez na região da qual sou oriundo. A Sudesb tem o compromisso de levar o esporte por toda parte, e estamos cumprindo, dia após dia e com o apoio do governador, esta responsabilidade”, disse Diogo.