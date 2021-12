A manutenção preventiva da arborização nas cidades

A manutenção preventiva da arborização é um dos pontos principais para garantir os benefícios de uma boa gestão da vegetação de uma cidade. Portanto, é por meio dela que são evitados acidentes provocados por quedas de galhos ou até mesmo a planta inteira e também que a perda de árvores é minimizada.

O planejamento prévio garante uma maior economia no processo de preservação da vegetação local porque uma manutenção feita de forma regular evita a contratação de serviços de emergência.

Formas de manutenção preventiva

É importante realizar uma análise detalhada de diversos pontos, como as espécies de árvores adequadas para o ambiente em questão, levando em conta qual o clima predominante na região, a drenagem que o solo oferece, a largura das calçadas, a localização de fiações de rede elétrica, as tubulações de água e esgoto.

Manutenções preventivas antes das estações mais chuvosas, por exemplo, fazem parte de um planejamento eficaz para garantir que a arborização não cause nenhum problema para a população, já que os vendavais e tempestades são os principais responsáveis pela queda de árvores e galhos.

No quesito referente à saúde das árvores, é importante realizar um controle fitossanitário que impeça o surgimento de doenças e o ataque de pragas nas árvores, como os insetos. O uso de agrotóxico é proibido em meio urbano, então devem ser usadas práticas ecologicamente viáveis, como a fiscalização recorrente e podas recorrentes.

Podas

A maneira mais eficaz de realizar a manutenção de uma árvore no meio urbano são as podas, que podem ser tanto de adequação e emergência quanto de limpeza e formação. As duas últimas representam as podas preventivas.

A poda de formação busca reeducar a árvore para que ela cresça de uma maneira confortável, ou seja, um crescimento que não conflite com o trânsito de pedestres, veículos, e com os elementos de fiação elétrica ou encanamento de água e esgoto.

Já a poda de limpeza é utilizada para evitar que os galhos mortos ou com maior possibilidade de cair coloquem em risco a integridade dos moradores e do patrimônio público e particular.

Substituição

A substituição de uma árvore ocorre, geralmente, para que haja a troca da espécie atual por uma que seja mais adaptada ao clima local. O processo é cuidadoso e recorrente na gestão da arborização e na manutenção preventiva, já que busca evitar problemas futuro.

Monitoramento das árvores

Quando é inserida uma ferramenta tecnológica no sistema de gestão arbóreo, é possível alcançar uma redução nos custos operacionais de manejo de vegetação. Isso graças ao banco de dados que permite que todo o planejamento seja revisto durante o processo.

Cadastramento

O cadastramento das árvores e das áreas verdes possibilita um acesso sempre atualizado de todas as atividades que foram ou estão sendo realizadas pelas equipes de campo, gerando um maior controle dos equipamentos que já foram utilizados e de quais colaboradores estão disponíveis.

O relatório das tarefas realizadas, áreas cadastradas e a produtividade da equipe de campo também fica disponível através de softwares. Assim, é possível ter uma visão de toda a cadeia de atividades que envolvem a gestão da arborização.

Manutenção preventiva da arborização

A manutenção regular evita altos custos no processo da preservação das áreas verdes. É através do monitoramento constante das áreas cadastradas que esse serviço é feito e planejado, sendo indispensável para minimizar a perda de árvores e evitar acidentes.

Acompanhamento em tempo real

Os softwares de gestão oferecem a integração com os dispositivos móveis de toda a equipe, sendo possível realizar o acompanhamento das operações. Os dados são atualizados através de um registro das intervenções preenchido pelos colaboradores, assim toda a documentação fica arquivada em uma só plataforma.

Os tópicos acima garantem a minimização dos serviços de emergência e uma agilidade muito maior no tempo de resposta dos órgãos do poder público, porque há a atualização dos dados em tempo real, que permite a visão de toda a cadeia de atividades que envolvem a gestão da arborização.

Com isso, todas essas questões contribuem para a realização de manutenções preventivas mais eficazes e uma maior economia dos recursos urbanos, que gera práticas mais sustentáveis ao meio ambiente.