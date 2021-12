Assaí Feira Tomba: mais de 14 mil metros quadrados de área construída

Reforçando a sua presença na Bahia, o Assaí Atacadista inaugurou nesta sexta-feira (3 ) sua segunda unidade na cidade de Feira de Santana. Batizada de Assaí Feira Tomba, a nova loja está localizada na Avenida Eduardo Froes da Mota, região do Tomba, e reúne variedade de produtos, preços baixos e diferenciais em serviços em uma loja ampla, climatizada e bem iluminada, e com estacionamento próprio para carros e motos com 419 vagas.

Com um investimento de R$ 67 milhões, a nova unidade conta com mais de 14 mil m² de área construída, sendo mais de 6 mil m² somente de área de loja, e será mais uma alternativa de compra aos consumidores finais e comerciantes de Feira que buscam preço baixo e as vantagens da compra de atacarejo.

A principal delas é o “preço de atacado”, ou seja, ao adquirir mais de um item do mesmo produto, o cliente ganha desconto, o que significa excelente economia no final da compra. Outra é o serviço de televendas, ideal para o comerciante que precisa de agilidade e de compra em grande quantidade.

“Fomos muito bem recebidos com a primeira loja, o que gerou demanda de público para ampliarmos a presença do Assaí na cidade. Feira de Santana é o segundo maior município da Bahia e considerada um grande polo de serviços e comércio para o Estado. Para acompanharmos esse crescimento, instalamos a nossa nova loja no bairro Tomba, que fica localizado na região sul da cidade, sendo o bairro mais populoso de Feira de Santana. Uma região estratégica que nos possibilita também atendermos tanto consumidores finais quanto micro e pequenos empreendedores de distritos e cidades vizinhas como São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira e Belém da Cachoeira. Sempre com o padrão de qualidade Assaí que os baianos já conhecem” afirma Fábio Santos, Diretor Regional do Assaí Atacadista na Bahia.

Entre os diferenciais de serviços, os feirantes e a população do entorno encontrarão um Açougue Nota 10, que traz um atendimento especializado para que os(as) clientes possam comprar variedades de carnes, com peças frescas e que são cortadas e/ou moídas na hora, seguindo as preferências de cada um.

A Bahia é o terceiro estado com maior número de lojas da empresa, com um total de 17 unidades. Para formar o novo time, a companhia gerou 288 empregos diretos na região, valorizando a formação de um time diverso e inclusivo, sendo que 100% dos contratados e contratadas são moradores de Feira.

Diferenciais: o que o morador/comerciante de Feira de Santana e região encontrará no Assaí Feira Tomba:

Preço competitivo – a companhia adota uma política de preços mais competitivos na comparação com o varejo tradicional e os produtos saem mais baratos quando comprados em determinado volume (dois ou mais iguais, dependendo do item). Em média, os preços no Assaí são 15% mais baratos se comparados ao varejo tradicional.

Modelo de lojas – a nova unidade faz parte da última geração de lojas da companhia, que evoluiu para proporcionar uma experiência de compra superior ao consumidor. Este modelo se caracteriza por corredores amplos, pé direito alto e câmaras frigoríficas grandes, que facilitam o descarregamento do produto e aumentam a capacidade de armazenamento das mercadorias na própria loja.

Pagamento – serão aceitos cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, vale-alimentação e QR Code pelo app do PicPay. A empresa também conta com o cartão próprio Passaí. Dentre as vantagens e os benefícios exclusivos, o principal deles é que o cliente paga o preço de atacado a partir de uma unidade.

Televendas – com foco no pequeno e no médio empresário, como donos de restaurantes, o Assaí oferece um serviço por telefone, no qual esse cliente pode solicitar produtos, verificar os preços, formalizar o pedido e apenas passar na loja para buscar a compra.

Segurança sanitária – o Assaí segue com a rigorosa implantação e fiscalização de mais de 200 protocolos sanitários de combate à covid-19 para zelar pela segurança de seus clientes e colaboradores e oferecer um espaço apropriado para as compras.

Sustentabilidade – A preocupação com o meio ambiente e os impactos da operação também estão presentes nas lojas do Assaí desde o seu planejamento. A nova unidade foi projetada para otimizar a utilização dos recursos naturais. A nova loja contará ainda com coletores de pilhas e baterias para que os clientes possam depositar esses resíduos. Após recolhidos, esses itens serão encaminhados para empresas especializadas, que garantem a destinação adequada do material.

O Assaí também apoia pessoas em situação de vulnerabilidade social e, apenas neste ano, já beneficiou milhares de famílias no estado do Rio de Janeiro com a doação de alimentos e itens de higiene. E para auxiliar os microempreendedores, a empresa conta ainda com a Academia Assaí Bons Negócios, plataforma que oferece capacitações 100% gratuitas. Para saber mais, acesse clicando aqui.

Sobre o Assaí Atacadista? – O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 30% em receita bruta em 2020, está presente nas cinco regiões do País com 201 lojas distribuídas em 23 estados (incluindo Distrito Federal). É um dos dez maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 54 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.