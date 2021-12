Hospital da Mulher passa a exigir comprovante de vacinação contra Covid

Para garantir a segurança no atendimento aos pacientes, a integridade dos acompanhantes, visitantes e trabalhadores do serviço de saúde, a Fundação Hospitalar de Feira de Santana torna obrigatório a apresentação do cartão de vacinação contra Covid-19 para acesso às dependências da unidade.

O novo protocolo de segurança implantado exige ainda que os acompanhantes e visitantes apresentem documento de identidade com foto, comprovante de endereço e forneçam um contato de telefone.

“Gostaria do apoio de todos nesse momento. É muito importante para resguardar as gestantes, mães, puérperas, os recém-nascidos e funcionários”, afirma Gilbete Lucas, presidente da Fundação Hospitalar.

De acordo com a gestora, as medidas adotadas seguem as ações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. “Temos um grande fluxo de acompanhantes e visitas, o que se faz necessário reforçar as medidas de segurança”, enfatiza.

Profissionais do Núcleo de Acompanhantes estarão devidamente identificados com uso de coletes. Serão eles os responsáveis em coletar e registrar os dados dos acompanhantes e visitantes.