Codevasf recupera nascentes em Serra do Ramalho no médio São Francisco

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) está recuperando nascentes do riacho Taquari, na comunidade de Taquari, em Serra do Ramalho, no Médio São Francisco baiano, a 720 km de Feira de Santana.

A ação representa um investimento de R$ 69,9 mil. A ordem de serviço para as obras foi emitida no mês , e já foi realizada reunião para início dos serviços, contando com a presença de lideranças comunitárias, além de representantes da Codevasf e da empresa contratada.

“Esse trabalho tem uma grande importância. A nascente é o que dá início ao curso d´água. Então, quando você faz uma intervenção com o viés de conservá-la e preservá-la, você está favorecendo a preservação dos recursos hídricos tão importantes para a comunidade de Taquari, principalmente, e para a sociedade em geral”, explica Maurício Nascimento, técnico da Codevasf lotado na 2ª Superintendência Regional e fiscal da ação.

Entre as obras previstas na ação estão: cercamento da nascente, em local próximo a uma barragem que foi rompida, totalizando 850 metros; execução de 80 bacias de captação de enxurradas, em áreas agrícolas que serão selecionadas – de preferência em locais com tendência à erosão e próximas às margens da estrada; adequação ambiental de cinco quilômetros de estradas de terra, para disciplinamento das enxurradas, com construção de canaletas laterais e eliminação de bancos de areia e de buracos.

“As bacias que serão construídas são comumente chamadas de barraginhas. Elas captam água da enxurrada, favorecendo a infiltração dessa água no solo, fortalecendo a nascente, com a recarga do lençol freático. Já a adequação ambiental, que será feita na estrada rural que fica próxima à nascente, servirá para conduzir adequadamente a água que escorre no leito dessas estradas”, explica Nascimento.

Outras ações previstas são: mobilização social objetivando instruir a comunidade local sobre a importância da recuperação e, também, da manutenção de práticas que proporcionem a proteção das nascentes; descompactação de 10 hectares de solo por subsolagem, em áreas agrícolas, que serão selecionadas; instalação de três placas para sinalização e educação ambiental. Será mantido, ainda, um corredor de acesso à água para o gado.

As nascentes alimentam o riacho Taquari, que faz parte da microbacia hidrográfica do Riacho das Pitubas, em Serra do Ramalho. A recuperação e conservação delas representa um desejo antigo da população local. “A maior riqueza para o nordestino é a água. É o que sempre se precisa no Nordeste. Então, temos que preservar as fontes que nós temos e que estão sendo degradadas”, afirma Josemar Areda, presidente da Associação do Taquari.

Josemar conta ainda que, antes de ser degradado, o riacho Taquari e suas nascentes representavam a principal fonte hídrica para consumo humano e animal da comunidade local e das adjacentes.

A restauração e a conservação das nascentes contribuem para a recuperação hidroambiental do rio São Francisco, principalmente no município de Serra do Ramalho. Além disso, contribui localmente para o aumento das reservas de água para as comunidades locais, tanto para consumo humano, quanto animal

“Essas nascentes, infelizmente, estavam sendo prejudicadas pelo pisoteio do gado, por queimadas e diversas outras ações. Nós entendemos que é importante recuperá-las para que se possa nessas comunidades um maior volume de água, principalmente em tempos de seca. É um momento de muita felicidade e importância para o nosso município de Serra do Ramalho”, conclui o líder comunitário Tony Filardis.