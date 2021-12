Antiquário em Salvador faz exposição com mesas ornamentadas para o Natal

Está aberta ao público a exposição de mesas e ambientes decorados para as festas de fim de ano na loja de móveis de época Toque Antigo.

O espaço, localizado no bairro do Rio Vermelho, Salvador, recebeu arquitetos, decoradores, artistas plásticos e empresários para apresentarem suas produções com peças selecionadas do acervo histórico da Toque Antigo, durante um coquetel para convidados, no último sábado (11).

A curadoria é da arquiteta Celeste Leão, que também assina a vitrine da loja ornamentada com os arranjos de flores, em parceria com Bebeth Buarque. A mostra seguirá até o dia 5 de janeiro para visitação dos clientes.

Com um acervo exclusivo repleto de história e cultura, a Toque Antigo é um antiquário que reúne peças de decoração, móveis, louças, cristais e obras de arte selecionadas em todo o país. Com 1500 m² e dois andares, o espaço foi concebido especialmente para os apaixonados por antiguidades e artigos decorativos. Sua coleção integra mais de 600 itens a partir do século XVIII que se adequam a qualquer ambiente, com a garantia da restauração e preservação do aspecto original de cada objeto.