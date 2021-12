Campeonato de vôo livre na serra de São José em janeiro

A terceira etapa do Campeonato Baiano de Voo Livre (Copa do Sertão) foi remarcada para os dias 22 e 23 de janeiro, na Serra de São José, no distrito de Maria Quitéria.

A data foi redefinida devido aos fatores climáticos, já que o período oferece condições mais favoráveis para a prática do esporte, garantindo a segurança dos atletas.

As inscrições para o evento são restritas a quem possui nível II em pilotagem. O evento será aberto ao público que queira acompanhar. Está prevista a presença de atletas baianos e de outros estados da região Nordeste.

Somente em Feira de Santana já existem mais de 50 pilotos e a associação alcançou 70 associados. A Serra de São José, em Maria Quitéria, é referência para o esporte no país, com estrutura de rampa e acessos por estradas, além de estacionamento. O evento tem o apoio da Prefeitura.

