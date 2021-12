Coelba dá dicas de como economizar energia neste verão

Começou terça-feira,21, de forma oficial o verão no Brasil. As temperaturas mais elevadas, que tradicionalmente marcam o período, podem resultar em um aumento no consumo de energia elétrica. Para instruir sobre o uso consciente da eletricidade e contribuir para que não haja surpresas no valor da fatura de energia, a Neoenergia Coelba separou algumas dicas de economia para a estação.

Com o calor, as pessoas dão preferência a manter os aparelhos de ar-condicionado ligados por mais tempo e com temperaturas mais baixas. Isso leva a um aumento do consumo de energia e um consequente aumento na fatura. Neste caso, o recomendado é manter a temperatura do aparelho entre 23º e 25º e programar o desligamento automático 30 minutos antes de sair do ambiente. Quando for adquirir um novo aparelho, dê preferência àqueles com tecnologia inverter, onde há melhor uso do compressor, reduzindo o consumo do aparelho em até 40%.

Outra dica é revezar o uso do ar-condicionado com o ventilador. Quando o ambiente já estiver resfriado, você pode desligar o aparelho e ligar o ventilador, que consome menos eletricidade. Além de manter uma temperatura agradável, a ação ajuda a economizar energia elétrica. Lembre-se, também, de manter portas e janelas bem fechadas.

A geladeira é outro eletrodoméstico que se deve ter cuidado. Para que o consumo do equipamento não pese na fatura, evite abri-lo diversas vezes. Ou seja, antes de preparar alguma refeição, já tenha em mente os ingredientes para pegar todos de uma só vez. Além disso, não coloque comidas quentes na geladeira – espere até que elas estejam em temperatura ambiente para refrigerar – e evite colocar a geladeira perto de fontes de calor, como ao lado do fogão ou na frente de paredes e janelas que recebam radiação solar direta.

O simples ato de mudar o funcionamento do chuveiro de “Inverno” para “Verão” já tem um diferencial que gera uma redução no consumo mensal do aparelho. Com os termômetros mais elevados entre os meses de dezembro a março, esta opção proporciona uma temperatura muito mais agradável. Além disso, não demorar muito tempo no banho também ajuda a economizar energia.

A escolha de lâmpadas LED representa um investimento que será revertido em benefícios posteriormente. Isto acontece porque, além de durarem mais tempo, elas fornecem o mesmo pacote de luz com menor potência, por isso consomem menos energia, com uma redução de até 80% no gasto mensal do sistema de iluminação.

Por fim, caso vá adquirir algum eletrodoméstico ou aparelho eletroeletrônico, dê preferência por aqueles que possuem o Selo Procel, que indica os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética e menor consumo de energia por categoria. Quem possui equipamento antigo também deve ficar atento, pois ele pode precisar de manutenção ou ser trocado por similar com tecnologia mais nova, que consome menos energia.