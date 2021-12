Onde e como ajudar aos desabrigados do Sul da Bahia

Com mais de 70 municípios atingidos por enchentes, a Bahia vive um momento trágico mas também de muita solidariedade. Os auxílios estão partindo de todos os lugares e em Feira de Santana não podia ser diferente.

Veja aqui os locais e a maneira para você fazer a sua doação às famílias desabrigadas no Sul do Estado.

Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA)

Dias 27 e 28 com Posto de Arrecadação no auditório do HGCA. Recebendo alimentos não perecíveis, cobertores, roupas e material de higiene e pessoal.

Boulevard Shopping Feira

Alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, agasalhos, calçados, produtos de higiene de fraldas descartáveis. Deixe as dações no Espaço Cliente – Praça E3

UFRB – Campus Feira de Santana – Rua Godofredo Rebello de Figueredo Filho, 697 – SIM

Doe: água potável, roupa, cobertores, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. Entrega das 8 às 17h.

Drive Thru Solidário da Igreja Batista Avenida

Recebendo doações de rações, cobertores e itens de higiene animal. Terça e quarta-feiras (28 e 29.12) das 10h às 19h – Estacionamento da Igreja Batista Avenida – Na avenida Getúlio Vargas, 3767 – em frente ao Viaduto da Noide Cerqueira

Corpo de Bombeiros

Qualquer quartel da corporação está recebendo doações em toda Bahia.

Ação Sul da Bahia Solidária

Ponto de coleta: Reitoria da UFSB

Está recebendo medicamentos, termômetros, nebulizadores, tensiômetros, glicosímetros, fitas pata glicosímetro, estetoscópios.

SOS Bahia

Ponto de coleta: sede do Crea – BA (Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho das Brotas, Salvador)

Está recebendo alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, água mineral. As inspetorias de Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista e Alagoinhas recebem até o dia 30.12 com retorno em 3.01.22.

Liga do Bem Doações na sede de Salvador

Rua Manoel Antônio Galvão, 25, Pituaçu. Também aceita doações financeiras, por meio do pix CNPJ: 35.759.019/0001-09

Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAÍ)

Banco do Brasil – Agência 3466-5 Conta: 60311-2. Ou chave pix CNPJ: 13100342000125

Pelo Instagram, acesse os links abaixo, com informações de lugares para arrecadação e ajuda:

Grupo de Pesquisa Direito e territorialidade: https://www.instagram.com/direitoeterritorialidade/p/CX_x0F2usWm/?utm_medium=share_sheet

MST – Movimento Sem Terra: https://www.instagram.com/movimentosemterra/

MUPOIBA – Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia: https://www.instagram.com/mupoiba/

Cáritas Brasileira – Organismo da CNBB com atuação em Direitos Humanos e desenvolvimento sustentável:

https://www.instagram.com/caritasbrasileira/

Levante Popular da Juventude: jovens em luta por um projeto popular para o Brasil

https://www.instagram.com/levantedajuventude/