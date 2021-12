Começa pela Matinha entrega dos kits de alimentos a estudantes em Feira

A partir desta quarta-feira, 29, as 207 escolas municipais receberão kits de alimentos destinados aos estudantes. Os itens serão distribuídos às famílias dos 51.243 estudantes matriculados na Educação Municipal. A entrega será iniciada pelas escolas dos oito distritos – o primeiro deles é a Matinha onde os alimentos serão entregues amanhã.

A Prefeitura investiu R$ 1.524.640,00 na aquisição dos alimentos. Cada aluno tem direito a um kit, portanto, caso a família conte com dois ou mais filhos matriculados na Educação municipal, receberá um kit por criança.

Assim que os kits chegam às escolas, as diretoras são as responsáveis pelo cronograma de distribuição, de acordo com o porte da escola. Os dias e horários serão divulgados pela equipe da unidade de ensino nos canais próprios das unidades de ensino.

Os kits são compostos por oito itens: 1 kg de feijão carioca, 1 kg de arroz, 1 kg de açúcar, 1 pacote de 400 grs. de proteína de soja, 1 pacote de macarrão, 1 pacote de farinha de milho flocada, 1 pacote de leite em pó e 1 pacote de biscoito cream cracker.

calendário letivo de 2021 segue com atividades até 31 de janeiro, de acordo com o calendário especial por conta da pandemia pela Covid-19.