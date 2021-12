Deputado José Nunes reúne-se com Arthur Lira sobre enchentes na Bahia

Em Brasília, juntamente com parlamentares da bancada baiana, o deputado federal José Nunes (PSD) participou de uma reunião com o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, para tratar de ações e investimentos do Governo Federal, a fim de minimizar os danos causados pelas fortes chuvas nas regiões sul e sudoeste do estado.

“Seguimos trabalhando pelo nosso povo, que está sendo muito castigado neste momento. As imagens que entristeceram todo o país, dimensionam o que representa essa tragédia que já impactou a vida de mais de 480 mil pessoas, deixando mais de 16 mil desabrigados e 19 mil desalojados. Ao todo mais de 100 municípios já declararam situação de emergência”, pontuou o deputado.

A reunião aconteceu para ara tratar de medidas para ajudar áreas do estado atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias.