Varas de Família em Feira voltam às atividades presenciais no dia 21

Os trabalhos presenciais nas 1ª, 2ª e 3ª Varas de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos, da Comarca de Feira de Santana serão retomados no próximo dia 21, uma sexta-feira. . A suspensão ocorreu devido à implantação de um Cartório Integrado de Família, que reunirá as unidades citadas, no Fórum Filinto Bastos, localizado na rua Cel. Álvaro Simões, s/n – Centro.

A medida se fez necessária para a execução das obras, capacitação de magistrados e servidores, mudanças e demais etapas do projeto, segundo informa a Diretoria de Primeiro Grau do Poder Judiciário da Bahia. Nesse período as unidades estão atuando em regime de teletrabalho, ficando designados juízes legalmente substitutos para a apreciação de casos urgentes.

Os Cartórios Integrados do PJBA centralizam as atividades cartorárias das varas selecionadas. O modelo visa a melhor redistribuição dos recursos humanos e do espaço físico; a adoção de uma nova divisão das tarefas; a agilidade nos trâmites judiciais; a promoção da celeridade e aumento da produtividade na prestação jurisdicional.