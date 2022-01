Repórter Bomba é pré-candidato a deputado federal pelo MDB em Feira

O radialista feirense Edicarlos Silva, conhecido também pelo apelido de “Repórter Bomba”, botou a cara na rua há muitos meses com uma pré candidatura a deputado federal, em Feira de Santana. Não é a primeira campanha de Edi, como também é chamado entre amigos e colegas de profissão.

Na última eleição foi candidato à Câmara Municipal. Não obteve votos suficientes mas incorporou no currículo o título de “suplente de vereador. Em dezembro foi a Salvador e fotografou-se na sede do MDB com o presidente Alex Futuca.

O Repórter Bomba fez questão de frisar que é liderado do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), goza de boa amizade com o atual prefeito Colbert Martins (MDB) e também com o deputado federal José Neto (PT)que afirma ter apoiado para deputado federal em 2018.