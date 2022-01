Mais de 100 quilômetros de rodovias baianas passarão por obras de infraestrutura

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), irá restaurar ou pavimentar mais de 100 quilômetros de rodovias estaduais. Os avisos de licitação para a realização de obras em sete diferentes trechos foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).

Os serviços serão feitos nas regiões do Recôncavo, Piemonte Norte do Itapicuru, Médio Sudoeste, Sudoeste Baiano, Litoral Sul e Extremo Sul do estado. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas serão abertos na primeira quinzena de março.

O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destaca as principais ações da Seinfra neste inicio de 2022. “Começamos o ano licitando a recuperação de 135 quilômetros da ligação de Itambé com Floresta Azul. Agora, publicamos o aviso para a execução de obras em mais 106 quilômetros. São 241 quilômetros de rodovias estaduais que passarão por melhorias e facilitarão o deslocamento entre os municípios baianos”, ressalta o secretário.

Trechos que vão passar obras:

Recôncavo: Recuperação dos 32,4 quilômetros da BR-242, de Sapeaçu até Castro Alves.

Médio Sudoeste e Litoral Sul baiano: Restauração em 27 quilômetros da BA-667, de Itaju do Colônia até Santa Cruz da Vitória.

Sudoeste baiano:

– Recuperação dos 23,5 quilômetros da ligação entre o Anel Viário Leste de Vitória da Conquista e Barra do Choça, na BR-415.(foto)

– Pavimentação de 6,1 quilômetros do acesso a Aracatu.

Piemonte Norte do Itapicuru Pavimentação de um total de 13,5 quilômetros de dois acessos à BA-220, em Campo Formoso. A ligação em 4,5 quilômetros da sede municipal com o distrito de Curral da Ponta e os 9 quilômetros entre as localidades de Tuiutiba, Baixio e Puxadeira passarão por obras.

Extremo Sul baiano: Pavimentação dos 3,7 quilômetros do Anel Viário de Medeiros Neto, que liga os entroncamentos da BA-290 e da BA-690.