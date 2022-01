Luto oficial na UEFS pela morte de Ana Angélica Vergne de Morais

A Universidade Estadual de Feira de Santana decretou luto oficial pela morte da da professora, Ana Angélica Vergne de Morais, vinculada ao Departamento de Letras e Artes. A professora Ana Angélica faleceu na tarde desta segunda-feira, 17. O velório acontece na Pax Bahia/ Av. Centenário- SIM e o sepultamento no cemitério São Jorge – na Rua Bartolomeu de Gusmão – bairro Sobradinho, com saída do cortejo às 15:00h.

Professora e mestra em Literatura e Cultura Brasileira, Ana Angélica de Morais foi professora fundadora da Uefs e ao longo da carreira foi também professora homenageada e nome de muitas turmas do curso de Letras e Artes da Uefs.

Além do ensino na sala de aula desenvolveu também várias atividades técnico-cientificas e de pesquisas na área da literatura. Dentre diferentes atividades desenvolvidas, ela foi diretora do Departamento de Letras e Artes e coordenadora do colegiado do mesmo curso na Uefs.

Autora de livros como: Entre a Palavra e a Experiência, Resgate da Memória Literária Baiana: trilhas na formação de uma identidade cultural e Conhecendo Feira de Santana: olhares sobre a cidade, a professora Ana Angélica Vergne de Morais era uma apaixonada pelas letras e pela literatura e também membro da Academia Feirense de Letras e da Academia de Educação de Feira de Santana.

Mesmo depois de formar muitos profissionais com qualidade em seus mais de 50 anos de docência a professora Ana Angélica, já aposentada da Uefs, contribuía com a educação como voluntária na Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI/Uefs) e no Núcleo de Leitura Multimeios.