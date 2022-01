SEC realiza sorteio eletrônico para 12,9 mil vagas de cursos técnicos de nível médio

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza hoje, quinta-feira (20), o sorteio eletrônico para as 12.985 vagas em 40 cursos técnicos de nível médio, voltadas para as pessoas que já concluíram o Ensino Médio. A iniciativa ocorre no canal Educação Bahia, do Youtube, às 15h.

A lista com o resultado será divulgada no mesmo dia, no Portal da Educação. As inscrições para o sorteio foram realizadas entre os dias 7 e 18 de janeiro.

O candidato classificado no sorteio eletrônico efetivará a matrícula na unidade escolar para a qual foi contemplado, nos dias 2 e 3 de fevereiro, no turno que irá estudar. O candidato deverá apresentar a seguinte documentação: via original do Histórico Escolar; via original e cópia legível do Registro Geral (RG); via original e cópia legível do respectivo Cadastro de Pessoal Física (CPF); via original e cópia legível do respectivo comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura), o qual deve constar data recente de emissão e via original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente atualizada.

As vagas são dirigidas aos centros de educação profissional e às unidades compartilhadas, na capital e em mais 93 municípios da Bahia. Entre as ofertas estão os cursos técnicos em Administração, Análises Clínicas, Edificações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia e Segurança do Trabalho, entre outros.