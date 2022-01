Inscrições para REDA na Prefeitura de Feira vão até a quarta-feira, 26

A Prefeitura de Feira de Santana abriu processo seletivo em Regime Especial em Direito Administrativo (REDA) para a contratação de agentes de combate a endemias, que serão incorporados à Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições começam nesta sexta-feira, 21, e seguem até o próximo dia 26.

O edital foi publicado emdo Diário Oficial Eletrônico de hoje (20). São oferecidas 55 vagas imediatas. A contratação terá duração de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério e por ato expresso do Chefe do Poder Executivo.

O salário inicial é de R$ 1.553,14, mais insalubridade. A carga horária é de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição custa R$80, mas os candidatos que não possuem condições financeiras para pagar podem solicitar a isenção no site do Instituto Bahia, organizadora do certame, até as 23h59 deste sábado, 22 – a relação de documentos exigidos consta no edital.