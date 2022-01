Vereador entrega planilhas ao MP com discrepâncias salariais na Câmara

As planilhas levadas pelo vereador Zezito Correa (Patriota) ao Ministério Público Estadual da Bahia revelam as discrepâncias entre os valores dos salários e gratificações concedidas a auxiliares e assessores dos vereadores liderados pelo presidente da Câmara, Fernando Torres (PSB) e os que são pagos aos demais assessores da Casa.Há casos em que a diferença chega a mais de 2 mil reais.

As diferenças acontecem através das gratificações concedidas aos servidores pela Mesa Diretiva da Câmara. Na denúncia entregue ontem o vereador do partido Patriota pede uma investigação sobre os custos dos Gabinetes e as vantagens especiais concedidas aos servidores.

O vereador relaciona, além das planilhas, os nomes de 14 vereadores cujos gabinetes e servidores recebem mais verbas do que os demais. São eles:Fernando Dantas Torres, Ivamberg Lima, Silvio Oliveira Dias, Jhonatas Monteiro, Eremita Mota, Josse Paulo Pereira Barbosa, Edvaldo Lima, Luciene Aparecida Viera, José Marques de Messias, Emerson Costa dos Santos, Pedro Cícero Marcenio. Luiz Ferreira dias, Flávio Arruda Morais, Ronaldo Almeida Caribé.

Leia a denúncia completa clique aqui