Cras Itinerante chega ao Três Riachos nesta terça-feira,1º

Moradores da localidade de Três Riachos, no bairro Nova Esperança, serão beneficiados com serviços socioassistenciais e de saúde entre esta terça, 1º, e quarta-feira, 3, levados pelos projetos Cras Itinerante e Caravana da Vacinação. A ação acontece numa área ao lado da Creche Municipal Maria de Lourdes Pellegrini Freitas Silva, situada na rua Três Riachos, das 8h às 13h.

A iniciativa é da Prefeitura de Feira, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Saúde. Serão disponibilizados a aplicação da vacina contra a Covid, realização do Cartão SUS e também a atualização e inscrição no CadÚnico; acesso ao Bolsa Família e ao Programa Criança Feliz – este último para gestantes e crianças de 0 a 3 anos ou crianças de 0 a 6 anos Portadoras de Necessidades Especiais que possuam Benefício de Prestação Continuada (BPC) – além de atividades recreativas (de convivência) ao público infantil. Atendimentos com psicólogos e assistentes sociais do órgão também fazem parte dos serviços.

Em sua última edição, os projetos contemplaram os moradores do povoado de São Domingos, em Jaíba, com 223 atendimentos.