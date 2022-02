Saborosas plantas do restaurante ‘Açougue Vegano’ em Feira?

O Açougue Vegano é a primeira rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil, com lojas nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste. Um grupo de jovens empresários feirenses estuda a possibilidade de trazer para Feira de Santana uma loja da rede que tem três modalidades de negócios: a loja, com investimento inicial de R$160 mil, o quiosque, com aporte de R$ 130 mil, e o modelo pocket de R$ 94,5 mil.

Acabar com o preconceito em relação a produtos sem origem animal e quebrar o paradigma de que não são saborosos, mostrando o exato oposto: podem ser muito bem temperados e agradar qualquer paladar. Esse é o lema da rede.

Entregar opções de pratos com texturas, saborosas e muito bem temperadas, com receitas exclusivas e sem deixar de ser acessível, já que esse também é outro estigma da culinária vegana. Ela pode ser muito boa, sem ser cara.

Sobre o Açougue Vegano – Criada no Rio de Janeiro em 2016, é a primeira rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil. Nasceu do encontro entre os amigos Celso Fortes e Michelle Rodriguez que, na época estudantes de gastronomia, começaram a elaborar receitas que fossem realmente saborosas e convencessem os paladares mais exigentes de que a carne não é assim tão essencial.

As receitas impressionam até quem não abdicou do consumo da carne, que inclusive hoje representa 58% dos clientes da rede. Entre elas, a coxinha de jaca, premiada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, o espetinho de soja, a feijoada vegana, a moqueca de banana da terra, além de uma linha de congelados para ser preparada em casa. Entrou para o franchising em 2019 e, atualmente, possui sete lojas espalhadas no eixo Rio-São Paulo, uma em João Pessoa (PB), Manaus (AM) e Teresina (PI).

Com informações da Markable Comunicações/Brenda Torssami