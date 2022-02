Morre Faustino Dias Lima aos 91 anos

Morreu em Salvador, aos 91 anos, Faustino Dias Lima, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia ,ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em Feira de Santana foi Provedor da Santa Casa de Misericórdia.

Viúvo, ele deixa dois filhos, os engenheiros José Albérico Lima e Antônio Fernando Lima.

Seu corpo será cremado às 10h desta quarta-feira, 9, no Cemitério Jardim da Saudade. Faustino faleceu no Hospital da Bahia, onde estava internado. Ele sofria do Mal de Alzheimer.

Nascido em Paripiranga, conterrâneo do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, que foi seu diretor na Santa Casa, Faustino foi eleito deputado estadual pelo Partido Democrático Social (PDS) em 1983. No ano seguinte, assumiu a liderança do governo João Durval na Assembleia. Presidiu o Legislativo baiano entre 1985 e 1986. Ao final de 1986, tomou posse como conselheiro do TCE, onde foi presidente em três oportunidades: 1990 a 1991; 1996 a 1997; 1998 a 1999. No tribunal, também passou pelos cargos de vice-presidente e corregedor. Aposentou-se do TCE em 2000.