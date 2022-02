Rui inaugura sistema de abastecimento de água em Macururé

Neste sábado (12), o governador Rui Costa viaja para o município de Macureré, onde, às 9h, entrega obras e anuncia novos projetos. Ele vai inaugurar um sistema integrado de abastecimento de água para atender 58 localidades dos municípios de Macururé (56) e Chorrochó (dois). A execução da obra tem participação da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs).

No município, Rui também assina ordem de serviço para implantação de uma adutora no sistema de abastecimento integrado de abastecimento de água. A obra vai beneficiar os moradores da sede e das localidades de Sansaité e Riacho do Caldeirão. O trabalho será realizado pela Cerb.

Já a Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), será autorizada a firmar convênio com o município de Macururé para pavimentação em paralelepípedo no bairro das Casas Populares. O governador ainda vai anunciar a abertura de licitação para construção de Areninha Campo Society, obra coordenada pela Superintendência dos Desportos (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

foto: Arquivo BF