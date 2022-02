Você pode pagar o IPTU em Feira até março com 20% de desconto

A Prefeitura de Feira decidiu prorrogar o pagamento o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, dos exercícios de 2020 e 2021. Sendo assim, o feirense pode pagar em cota única com desconto de 20% até 25 de março.

A decisão do prefeito Colbert Filho considera os efeitos colaterais e negativos que ainda vêm sendo causados pela crise sanitária provocada pela Covid-19, além dos inúmeros pedidos de diversos segmentos da sociedade civil organizada.

O contribuinte que optou pelo parcelamento do IPTU também poderá quitar o saldo remanescente com desconto de 20% até essa data. O decreto foi publicado neste sábado, 12, no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Vale lembrar que as guias para o pagamento do IPTU e da TFF podem ser obtidas na página da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) na internet, acessando www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, assim como diretamente no CEAF, localizado na rua Barão de Cotegipe, nº 764, Centro, ou ainda, através de solicitação através do e-mail [email protected]

Confira abaixo o decreto: