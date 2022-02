Começa matrícula em Feira para os novos estudantes das escolas municipais

As matrículas para novos estudantes na Educação municipal começam de forma presencial na próxima quarta-feira, 16, e seguem até 28 de fevereiro. Os pais ou responsáveis devem se dirigir à escola desejada para efetuar o registro.

Para isso, devem apresentar: histórico escolar (original); original e cópia da certidão de registro civil ou da cédula de identidade; CPF; uma foto 3 x 4 recente do aluno; cópia e original do cartão de vacinação atualizado.

Os alunos beneficiários do programa Bolsa Família precisam apresentar também a cópia do cartão em nome do pai, mãe ou responsável legal – com o respectivo original.

As aulas do ano letivo de 2022 terão início no dia 21 de março. São 207 escolas distribuídas na sede e distritos para atender a população. O município oferta vagas da Educação Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano), além da Educação para Jovens e Adultos (EJA).