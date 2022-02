Provas do REDA para agentes de endemias acontecem no domingo, 20

Mais de 5 mil candidatos estão inscritos para participar da prova objetiva da seleção pública para contratar 55 agentes de combate às endemias sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que vão atuar na Secretaria Municipal de Saúde.

A aplicação das provas acontece no próximo domingo, 20, e a avaliação dos títulos será procedida em etapa posterior à divulgação do resultado final da prova objetiva. A lista com o nome dos participantes e os locais da prova está disponível no site do Instituto Bahia e no anexo da matéria.

Os candidatos devem ficar atentos nos horários. Os portões serão abertos às 8h e fecharão às 8h50. Já as provas começam às 9h e serão encerradas às 12h. Nenhum candidato terá acesso aos locais após o fechamento dos portões.

Só podem fazer a prova os candidatos que apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19, no ato de ingresso na sala de prova, antes da assinatura da lista de presença. Será obrigatório o uso de máscara – a retirada do equipamento de proteção ou a recusa de usá-la motiva a retirada do participante da sala e do local de aplicação da prova.

A contratação terá duração de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O salário inicial é de R$ 1.553,14, mais insalubridade. A carga horária é de 40 horas semanais.

foto: Jorge Magalhães/Secom-FSA

Confira em anexo os nomes dos candidatos e locais da avaliação: