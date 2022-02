Foi ali que eu vi Nicinha “flutuar em samba”

Em bela e sensível homenagem a TVE Bahia vai exibir neste sábado (19/02) o documentário Recôncavo na Palma da Mão a partir da oito da noite.

Produzido e realizado entre os anos de 1997/98, foi a primeira vez que a arte sublime de dança e luta da minha querida Nicinha foi documentada para exibição em TV.

A dignidade ancestral de ser mulher e negra no Recôncavo da Bahia levou Nicinha, ao mesmo tempo que flutuava em dança no Semba dos seus antepassados, empunhar as grimas na arte e resistência do maculelê.

Na época, Nicinha participou do documentário ao lado de Harildo Déda, Clécia Queiroz. Maria Bethânia, Caetano Veloso, Roberto Mendes, Jorge Portugal, Margareth Menezes, Gilberto Gil, J Velloso, Marcio Valverde, Roberto Sant’Anna, Edil Pacheco, Ulisses Castro, Edu Alves , Paulinho Boca de Cantor, Maria Mutti, Dona Canô, Zilda Paim e tantos representantes desta região singular da Bahia.

Foi ali que a vi “flutuar em samba” pela primeira vez.

Nicinha nos deixou na última quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

Recôncavo na Palma da Mão

TVE Bahia, sábado (19/02) às 20 horas

Direção

Antonio Pastori

Produção

Clarissa Torres

Roteiro

Antonio Pastori

Direção de Fotografia

Edinilson Mota

Itajubá Lobo

Edição de Imagens

Roberto Moraes

Luís São Bernardo

Edição

Antonio Pastori

Ednilson Mota

Antônio Pastori é jornalista