Escolas estaduais escolhem líderes escolares de 7 a 31 de março

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou, no Diário Oficial da Bahia de sábado (19), a portaria nº 233/2022, que estabelece as normas, procedimentos e cronograma para a escolha de líder e vice-líder escolar, que terão o respectivo mandato válido até o final do ano letivo de 2022. O processo eleitoral nas escolas deverá ocorrer no período de 7 a 31 de março.

Todas as unidades escolares deverão realizar eleição, de forma presencial, para a escolha de líderes de classe escolar e correlatos vice-líderes, bem como informar no Sistema Integrado de Gestão da Educação do Estado da Bahia (SIGEDUC) os nomes dos líderes e dos vice-líderes eleitos. Além disso, deverão organizar uma comissão eleitoral, composta por coordenação pedagógica e estudantes, para prever e coordenar a realização das eleições. Confira a portaria no endereço https://bit.ly/3JLy65k

Em todas as etapas das eleições deverão ser eleitos: líder e o correlato vice-líder; um líder morador da zona rural, quando as salas de aula das unidades tiverem estudantes do campo; e um líder representante dos segmentos indígena, quilombola e/ou com deficiência. É atribuição dos líderes e vice-líderes de classe eleitos a interlocução e articulação da turma e a proposição de melhorias na unidade de ensino.

Os estudantes que desejarem se candidatar a líderes e vice-líderes deverão formular uma chapa e encaminhar à comissão eleitoral, formada pela unidade escolar, para concorrerem. Os líderes de classe escolar e os vice-líderes que forem eleitos pelas salas de aulas poderão concorrer às atividades de líder e vice-líder da escola.

A líder de classe Milla Oliveira, 17, 3º ano, do Colégio Estadual Suzana de Araújo Bonfim, em Muquém do São Francisco, já está na expectativa do processo eletivo. “A nova etapa de eleições está chegando e pretendo me candidatar novamente, visando sempre a harmonia, o bom funcionamento do ambiente escolar e o desenvolvimento acadêmico de nossos colegas. Somos nós, lideres eleitos, que vamos defender os interesses dos estudantes das salas, escolas, municípios e NTEs, focando sempre na democratização. Ser líder é uma experiência única, em que desenvolvi projetos voltados aos estudantes, além de muita maturidade para ouvir o próximo.

Cronograma – As eleições deverão ocorrer nos seguintes períodos e modalidades descritas: líder e vice-líder de classe escolar, de 7 a 11 de março; líder e vice-líder da escola, de 14 a 18 de março; líder e vice-líder do município, de 21 a 25 de março; e líder do Núcleo Territorial de Educação (NTE), de 28 a 31 de março.